في لفتة انسانية أنهى الشاب محمد يحيى جبران الودعاني ٢٥ عاماً من محافظة العارضة شرق منطقة جازان، معاناة شقيقته مع الفشل الكلوي والتي استمرت طويلاً بعد أن تبرع لها بإحدى كليتيه.
وأجريت عملية التبرع والزراعة بنجاح في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، تحت رعاية وعناية طبية فائقة من إدارة المستشفى وطاقم العملية. وشكر “الودعاني” الله عز وجل على نجاح عملية الزراعة، وأعرب عن سعادته البالغة بإنهاء معاناة شقيقته، مؤكداً تمتعه هو وشقيقته بصحة جيدة، بعد إجرائه الجراحة.
كانت هذه تفاصيل خبر في لفتة إنسانية.. “الودعاني” يضع حداً لمعاناة شقيقته مع الفشل الكلوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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