استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، بقصر الحكم اليوم (الخميس)، رئيس مجلس إدارة جمعية بصمة تفاؤل لمرضى سرطان الأطفال أسماء الرشيدي، وعدداً من الأطفال المتعافين من السرطان.
وأكد الأمير على أهمية بذل المزيد من العطاء لخدمة هذه الفئة الغالية، مشيراً إلى الدور الكبير الذي تقوم به الجمعيات في دعم أطفال هذا الوطن، كما عبّر عن شكره للقائمين على الجمعية، وأبدى دعمه لهم. وقدمت الرشيدي إيجازاً لأمير منطقة الرياض عن أعمال الجمعية وإنجازاتها في مجال الخدمات الاجتماعية والدعم النفسي والتوعية الصحية لسرطان الأطفال التي قدمتها الجمعية خلال الفترة الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: أمير الرياض يستقبل مجموعةً من الأطفال المتعافين من السرطان ويُؤكد دعمه لهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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