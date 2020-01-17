تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو مؤثر لمواطن يشكو سرقة دراجته في محافظة جدة، ولا يستطيع الذهاب للعمل بدونها.
وظهر المواطن في المقطع متأثراً ويبكي بحرقة على دراجته الوحيدة التي لا يملك غيرها .
وأكد المواطن أنه مهدد بالفصل من عمله بسبب عدم استطاعته للذهاب للدوام، لأنها لا يملك أي وسيلة مواصلات إلا هذه الدراجة التي تم سرقتها.
من جانبه أعلن الفنان فايز المالكي عن تكفل الأمير عبدالعزيز بن فهد بـ 200 ألف ريال للمواطن قائلاً : “عبدالعزيز بن فهد يتكفل لصاحب الدباب بمبلغ 200 ألف ريال، أسال الله أن يبارك في رزقك ومالك وعيالك ويرحم والديك يابو تركي”.
كما أعلن رجل الأعمال سعد آل مغني عن تحويلة للمواطن 20 ألف ريال ووعده بتوظيفه في إحدى الشركات بجدة إن رغب .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: مواطن يبكي قهراً بعد سرقة دراجته بجدة “ماعندي مواصلات إلا هي” .. وأمير سعودي يعوضه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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