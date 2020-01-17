“الطيران المدني” تكشف سبب ارتفاع أسعار مواقف مطار جدة الجديد

أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني سبب ارتفاع أسعار مواقف مواقف مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد “صالة 1”. وقالت الهيئة خلال بيان لها: “أن التسعيرة الجديدة لمواقف المطار تعتمد على دراسة الظروف لكل مطار من حيث عمر المطار والتكاليف الإنشائية والتشغيلية للمطار وتكاليف المشغل للمواقف بالمطار ومستوى الخدمات المقدمة به من تقنيات وما إلى ذلك”.

مواقف سيارات قصيرة وطويلة الأجل

وتابع البيان: “بناء على ذلك فقد جرى تصميم وتنفيذ مواقف سيارات قصيرة الأجل وطويلة الأجل متعددة الطوابق لتستوعب أكثر من ۸۰۰۰ موقف تقريباً وعليه عملت الهيئة العامة للطيران المدني على تنظيم أسعار المواقف”

أسعار

وأفاد البيان أنه تم تحديد سعر 5 ريالات للمواقف التي يتم سدادها عن طريق الأجهزة الذاتية “الإلكترونية” أو الأجهزة الذكية؛ بهدف تشجيع استخدام التقنية التي ستساهم في انسيابية حركة الدخول والخروج من المواقف، ومبلغ ۱۰ ریالات من خلال السداد عبر بوابات الخروج من المواقف. أما بالنسبة للمواقف طويلة الأجل؛ فتم تحديد سعر ريال واحد فقط للساعة الواحدة و15 ريالا لكامل اليوم.

خدمات أخرى

وأشار البيان إلى وجود حزمة من الخدمات تقدم مقابل رسوم ومنها خدمة مواقف صف السيارات Valet Parking وخدمة مواقف الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، إضافة إلى خدمة نقل ترددي بين الموقف والصالة دون مقابل.