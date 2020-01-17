أهمها حظر حمل المسبحة أو العصا .. الكشف عن ضوابط إهداء أو إتلاف الملابس العسكرية

أوضحت مصادر أنه يحظر على العسكري حمل المسبحة والعصا خلال ارتدائه الزي العسكري، كما تحظر عليه النظارات الشمسية في الطوابير والاستعراضات إلا بموجب تقرير طبي، وفقاً لـ«عكاظ».

تنظيم عمليات بيع الملابس

وقالت المصادر أن الجهات المختصة نظمت عمليات بيع الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية وإهدائها أو إعادتها، والتخلص منها.

وطبقا للقواعد يحظر على العسكري نزع غطاء الرأس في عدد من الحالات مثل المقابلات الرسمية وخارج مباني الإدارات، والقيادات، والمعسكرات، وأثناء قيادة الآليات والسيارات، كما حظرت السلاح الشخصي إلا بموجب أوامر.

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لا يمكن التخلص من الملابس والتجهيزات العسكرية الزائدة

وأشارت المصادر إلى أنه لا يمكن التخلص من الملابس والتجهيزات العسكرية الزائدة على الحاجة سواء الصالحة منها وغير الصالحة إلا بطريقتين؛ الأولى، الإهداء بحسب التعليمات التي تصدرها الجهة المختصة في القطاع العسكري، والثانية بالإتلاف بموجب محضر.

وتصرف الملابس الإدارية مرة واحدة عند التعيين، وذلك في حالة فتح مراكز البيع وصرف البدل النقدي. ويتم تأمينها بحسب طبيعة عمل كل وحدة، وتصرف وفق أنظمة التموين داخل كل قطاع.

إعادة جميع التجهيزات العسكرية

وبينت المصادر أن العلامات العسكرية عبارة عن مجموعة من الرموز المختلفة الدالة على أن حاملها ينتسب إلى وحدة معينة وإلى تخصص معين، أو أنه حاصل على مؤهل عسكري أعلى. وتكون الأزرار معدنية منقوشا عليها الإطار الموحد وبداخله الشعار.