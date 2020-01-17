“التجارة” توضح سبب تأخر استدعاء بعض المنتجات المعيبة

أوضحت وزارة التجارة والاستثمار سبب تأخر استدعاء بعض المنتجات المعيبة. وأفادت بأن التأخر في الاستدعاء على المستوى العالمي قد يكون بسبب عدم ظهور مشاكل بعض العيوب المصنعية إلا بعد فترة من الاستخدام.
وأضافت أن من أسباب التأخر عدم تلقي عدد كافٍ من الشكاوى على المنتج المعيب في وقتها. وذكرت الوزارة مثالاً على التأخر في استدعاء المنتجات المعيبة بالوسائد الهوائية المصنعة في شركة “تاكاتا” اليابانية، والتي تستخدم في ملايين السيارات التابعة لـ 19 شركة، من عام 2002 وحتى 2015، رغم أن عيبها لم يكتشف إلا في 2014، وأدى ذلك إلى استمرار الاستدعاء للسيارات حتى يومنا هذا.
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