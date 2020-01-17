سالزبورج النمساوي يسخر من منافسه بسبب مهاجم الأهلي المصري الجديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سخر نادي ريد بول سالزبورج النمساوي من منافسه رابيد فيينا عقب انتقال مهاجم الأخير السنغالي أليو بادجي لصفوف الأهلي المصري.
وأعلن الأهلي منذ قليل إتمام التعاقد مع بادجي لمدة 4 سنوات ونصف في صفقة قدرت بنحو مليوني يورو حصل عليها رابيد فيينا.
وقام الحساب الرسمي لنادي سالزبورج على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بنشر صورة بادجي وهو يرتدي قميص سالزبورج في وقت سابق مع كتابة رسالة: "كل التوفيق لك مع الأهلي المصري" ورسم رمز تعبيري ساخر والإشارة للحساب الخاص بأليو بادجي.
وكان بادجي قد تعرض لهجوم حاد من إدارة وجماهير رابيد فيينا بعدما قام بنشر صورة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام" وهو يرتدي قميص ريد بول سالزبورج منافس رابيد فيينا في الدوري النمساوي.
الصورة أثارت جدلا واسعا، حيث شنت جماهير رابيد فيينا هجوما كبيرا على المهاجم السنغالي، قبل أن يحذفها اللاعب بعد نشرها بساعات قليلة وهى نفس الصورة التي استخدمها حساب سالزبورج للسخرية من منافسه بعد انتقال بادجي للأهلي.
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