شاهد.. “روضة خريم” تكتسي باللون الأخضر وتجذب المتنزهين

︎ : . اكتست سهول “روضة خريم” في رماح بشرق الرياض باللون الأخضر والنباتات البرية التي جعلت من المنطقة متنفساً للعديد من الأسر وهواة الرحلات البرية للاستمتاع بالأجواء الجميلة. وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة نمو الأعشاب على مساحات واسعة من المنطقة حولتها إلى بساط أخضر جميل يخلب الأنظار. Advertisements وتبعد “روضة خريم” عن مدينة الرياض نحو 100 كلم تقريباً من الناحية الشمالية الشرقية..، ويقصدها أهالي العاصمة خاصة في فصلي الربيع والشتاء، وأيام العطل والإجازات لجمال طبيعتها، كما أن البعض يأتي إليها من مناطق أخرى.





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