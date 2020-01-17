سياسي / السفير المعلمي يلتقي مندوبة جمهورية ‫اليونان لدى الأمم المتحدة



نيويورك 22 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 17 يناير 2020 م واس

التقى معالي مندوب المملكة العربية

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

حضر اللقاء رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بالوفد السكرتير أول محمد بن عبدالرحمن القاضي.

// انتهى //

07:33ت م

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نيويورك 22 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 17 يناير 2020 م واسالتقى معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أمس، بمكتبه في مقر وفد المملكة بنيويورك، المندوب الدائم لجمهورية اليونان لدى الأمم المتحدة السفيرة ماريا ثيوفيلي.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.حضر اللقاء رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بالوفد السكرتير أول محمد بن عبدالرحمن القاضي.// انتهى //07:33ت م0011

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