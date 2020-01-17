︎ . شاطر بالتحدي! ????

‏تعال وجرّب تلعب في تحدي الحبال في ⁧‫#صحارى_سيتي‬⁩ ????

‏تتوقع بتقدر تكملها ????

‏شد العزم واحجز تذكرتك من منصة ⁧‫#عيشها‬⁩ ????





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إذا شاطر تعال جرب ⁧‫#صحارى_سيتي‬⁩ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.