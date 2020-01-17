اقتصادي / مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع



نيويورك 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واس

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات جلسة اليوم.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 42ر267 نقطة، أو92ر0% ، ليصل إلى 64ر29297 نقطة.

وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 52ر27 نقطة، أو 84ر0% ، ليصل إلى 81ر3316 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 44ر98 نقطة ، أو 06ر1% ، ليصل إلى 13ر9357 نقطة.

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