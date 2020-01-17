فيديو .. هندي يعترف بجريمة قتل على الهواء مباشرة

2020-01-17

متابعات الخليج 365 - متابعة

اعترف رجل هندي، يدعى مانيندر سينغ، ويبلغ من العمر 27 عاما، على الهواء مباشرة، بقتله صديقته، وذلك في مشهد مشابه لمشهد محوري في فيلم “الجوكر”.



وبحسب “فوكس نيوز”، فإن مانيندر ذهب إلى استوديو “News18” ، في مدينة شانديغار شمال الهند، وأخبر أحد المصورين أنه يريد تسجيل اعترافا، ليتم إدخاله إلى الاستوديو، حيث تم بث اعترافه على الهواء مباشرة، على شاشات التليفزيون، ليتم إلقاء القبض عليه بعد فترة وجيزة.

وقال مانيندر في اعترافه إنه قتل حبيبته ساربجيت كاير، بعدما فشلت محاولات إقناع عائلتها بزواجه منها، حيث أنهم رفضوه لأنه من طائفة مختلفة.

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واعترف سينغ على الهواء أنه يقلد فيلم الجوكر، والذي يقوم ببطولته خواكين فينيكس، من خلال تأديه دور آرثر فليك، والذي يظهر في برنامج تلفزيوني مباشر ويعترف بالعديد من جرائم القتل.

وأوضحت عدد من الصف المحلية أنه سبق وعثر على جثة ساربجيت يوم 30 ديسمبر الماضي، في فندق أقام فيه الزوجان سويا، وكان سينغ هاربا منذ ذلك الوقت، ولكنه اضطر للاعتراف بعدما أخذت الشرطة تضايق أفراد أسرته.

وقال مسؤول شرطة شانديغار إنه من المحتمل أن مانيندر بث اعترافه في محاولة لكسب التعاطف.

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