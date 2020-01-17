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حضور لافت وجوائز قيمة بـ بطولة جي إي للرياضات الإلكترونية
تختتم مسابقاتها غدًا الجمعة
متابعات الخليج 365 - شرف الروقي
نظمت شركة “Scada Gaming” بطولة جي إي للألعاب والرياضات الإلكترونية الشهيرة، فيفا 20، تكن، PUBG، فورتنايت، وذلك في قاعة إل دومو بالعاصمة الرياض.
وأوضح المدير التنفيذي للشركة المنظمة فيصل عبدالجبار لـ “متابعات الخليج 365” أن البطولة انطلقت الاثنين الماضي وشملت العديد من المنافسات في بطولة فيفا 20، تكن، فورتنايت، PUBG، حيث بلغ عدد المشاركين في مختلف الألعاب 360 متسابقًا ومتسابقة.
وأكد أن البطولة تقدم العديد من الجوائز القيمة، حيث يحصل الفائزون بالمراكز الأولى لكل بطولة على جائزة سيارة، والحاصلون على مراكز متقدمة على مبالغ نقدية وبلاستيشن وجوائز أخرى، حيث بلغ مجموع الجوائز المقدمة 200 ألف ريال.
وبيّن قائد فريق التنظيم عبدالعزيز المالكي أن البطولة شهدت منافسة كبيرة جدًا بين المتسابقين نظير الجوائز الكبيرة المقدمة، موضحًا أن هناك العديد من الفعاليات المصاحبة للبطولة، ومسابقات وهدايا في أجنحة الرعاة، مشيرًا لوجود بث مباشر للبطولة على قناة اليوتيوب للشركة المنظمة.
وتجولت “متابعات الخليج 365” في الفعالية التي شهدت حضورًا لافتًا من المتسابقين والمتسابقات والمهتمين بالرياضات الإلكترونية، وذلك لما تحظى به هذه الرياضات من شعبية هائلة، وأقيمت مساء اليوم الخميس المرحلة النهائية من بطولة فيفا 20، حيث بلغ عدد المشاركين فيها منذ بداية التصفيات الاثنين الماضي حوالي 120 متسابقًا ومتسابقة، وتختتم البطولة غدًا الجمعة بنهائيات بطولتي تكن وPUBG.
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