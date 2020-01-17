شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة الألعاب العشوائية بمكة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس البلدية م. محمد المشيخي، أن الحملة أسفرت عن ضبط ومصادرة ألعاب هوائية، وسيارات كهربائية ودراجات هوائية، ومولدات كهربائية تستخدم لنفخ الألعاب، وتمت مصادرة جميع الألعاب التي كانت تحت تصرف عمالة مخالفة بعد هروبهم من الموقع.
وأكد أن مراقبي البلدية يبذلون جهودا كبيرة لمنع الأنشطة غير المرخصة بالحدائق والمرافق العامة، ومكافحة الظواهر السلبية بالتعاون مع الجهات الأمنية، وتوفير البيئة الصحية الملائمة للأهالي، حفاظا على سلامتهم وراحتهم.
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