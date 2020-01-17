اخبار السعوديه

مصادرة الألعاب العشوائية بمكة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة الألعاب العشوائية بمكة والان نبدء بالتفاصيل

نفذت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة حملة مشتركة، مع الإدارة العامة للنظافة، وإدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة، على حديقة الإمام لضبط الباعة الجائلين المخالفين لنظام الإقامة والعمل، ومنع تأجير الألعاب بطرق عشوائية، وإيقاف أي أنشطة مخالفة قد تتسبب في إلحاق الضرر بمرتادي الحدائق أو تشويه المظهر العام.

وأوضح رئيس البلدية م. محمد المشيخي، أن الحملة أسفرت عن ضبط ومصادرة ألعاب هوائية، وسيارات كهربائية ودراجات هوائية، ومولدات كهربائية تستخدم لنفخ الألعاب، وتمت مصادرة جميع الألعاب التي كانت تحت تصرف عمالة مخالفة بعد هروبهم من الموقع.

وأكد أن مراقبي البلدية يبذلون جهودا كبيرة لمنع الأنشطة غير المرخصة بالحدائق والمرافق العامة، ومكافحة الظواهر السلبية بالتعاون مع الجهات الأمنية، وتوفير البيئة الصحية الملائمة للأهالي، حفاظا على سلامتهم وراحتهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادرة الألعاب العشوائية بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا