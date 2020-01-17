شكرا لقرائتكم خبر عن «التزام وأمان» في الحناكية الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أنهى قسم مرور محافظة الحناكية استعداداته لانطلاقة الحملة التوعوية التي ستنطلق يوم الأحد القادم بالمحافظة تحت شعار «التزام وأمان». وأوضح مدير مرور الحناكية المقدم عتيق بن سعيد المطيري أن الحملة تأتي إنفاذا لتوجيهات سمو أمير منطقة المدينة المنورة لتنفيذ الحملة في محافظات المنطقة لتوعية المجتمع للوقاية من الحوادث المرورية، مشيرا إلى أن مرور المحافظة سينفذ برامج توعوية عن الحملة داخل المدارس.

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