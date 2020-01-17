شكرا لقرائتكم خبر عن «ارميها صح» تزيد وعي أطفال «حضانة الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

نظمت دار الحضانة الاجتماعية بالدمام بالتعاون مع مجموعة «ارميها صح» برنامجها التوعوي الثقافي بعنوان «الأطفال والبيئة»، وذلك تحقيقا لرؤية 2030 التنموية.

وأشرفت على تنفيذ الفعالية منسقتا البرامج الداخلية والخارجية نوال حمدات ولطيفة العليط بالتعاون مع استقلال الحليو من القسم الاجتماعي، وبإشراف عام من مديرة الدار أمل الشهراني.

وأكدت رئيسة المجموعة التطوعية «ارميها صح» د. أمل آل إبراهيم أن هذه الزيارة تهدف إلى غرس مفهوم النظافة في نفوس الأطفال ومحاربة السلوكيات الخاطئة وغرس بعض المعلومات، التي تخص البيئة بأسلوب ممتع وشيق، حيث تنقل الأطفال بين ركن القصة، الذي ركز على أهمية وضع النفايات في أماكنها المخصصة وأنواع التلوث ومكافحة التلوث الضوضائي، واستمتع الأطفال بركن الرسم والتلوين وبادر الأطفال إلى إعداد الأطعمة الصحية باختيار أنواع من الفاكهة المحببة لكل منهم؛ تشجيعا لهم على تناول الطعام الصحي وتفاعل الأطفال مع ركن المسابقات، حيث حصل الجميع على جوائز ولكي يطبق الطفل ما تعلمه علميا قام الأطفال بزرع الورود في حديقة الدار لكي يقوموا بالعناية بها ومراقبة نموها.

وفي ختام الفعالية، توجهت مديرة دار الحضانة الاجتماعية بجزيل الشكر لمنسوبات الدار على حفاوة الاستقبال وجهودهم المبذولة في خدمة الأطفال، كما تقدمت بالشكر لعضوات المجموعة اللائي لم يبخلن على الأطفال بالعطاءين المادي والمعنوي.