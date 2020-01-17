شكرا لقرائتكم خبر عن تشديد الرقابة على المنشآت السياحية بنجران والان نبدء بالتفاصيل
وأكد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح آل مريح، حرص الفرع على تكثيف الجولات الرقابية على المنشآت السياحية خلال الإجازات الرسمية، مشددا على أهمية وضع قائمة الأسعار في مكان بارز في مداخل الفنادق والشقق المفروشة؛ ليتمكن النزيل من الاطلاع عليها، والحفاظ على مستوى النظافة والخدمة التي تقدم للنزيل.
وبين حرص الهيئة على تحقيق معادلة الجودة في الخدمة مقابل السعر المدفوع؛ لتمكين زوار منطقة نجران من الاطلاع على المقومات السياحية التي تزخر بها المنطقة خلال الإجازات الرسمية.
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