شكرا لقرائتكم خبر عن الجهات المجتمعية تبرز دورها الخدمي لمستفيدي الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

استضافت غرفة الشرقية خلال لقاء الثلاثاء الشهري، مدير فرع جمعية «واعي» بالمنطقة الشرقية صالح السليم، وعضو مجلس إدارة جمعية «البركة الخيرية» م. ناصر الشهراني، بحضور عدد من رجال الأعمال بالمنطقة الشرقية، وذلك بمقر الغرفة الرئيس بالدمام.

وتحدثا خلال اللقاء عن أبرز البرامج، التي تقدمها الجمعيتان ومشاركة قطاع الأعمال في دعم تلك البرامج بالأفكار والمبادرات التطويرية، التي تساعدها في تنفيذ أنشطتها ومواصلة أعمالها.

وأوضح السليم، أن مجالات عمل الجمعية عديدة وتتخصص في الوعي التطوعي والوعي المالي والأسري والتقني والوطني والصحي، مبينًا أن الجمعية تقدم حزمة كبيرة من البرامج أبرزها الشخصية المتوازنة، والوعي بتطبيقات IOT، ومنصات التسويق على مهارات التقنية «التجارة الإلكترونية»، والتاجر الصغير، ونادي مبادر الشبابي، والسلامة المرورية، وبرنامج السلامة المدرسية «أنا آمن»، إضافة إلى برامج أخرى متنوعة.

فيما بيَّن الشهراني، أن جمعية البركة تقدم من خلال رسالتها خدمات خيرية اجتماعية متميزة وفق أفضل الممارسات المؤسسية، وتأهيل المستفيدين لحياة أفضل وتوثيق التعاون مع كل القطاعات الحكومية والخيرية والأهلية، وتنمية الموارد المالية لتحقيق التمويل الذاتي للجمعية، والإصلاح الأسري ومعالجة المشاكل الاجتماعية والحد من أثرها، وتقديم المساعدات النقدية والعينية والاستشارية للمستفيدين، مشيرًا إلى أن الجمعية تقدم مجموعة من البرامج منها الصدقة العامة وكسوة البركة، والحقيبة والزي المدرسي، وسلة البركة، والإصلاح الأسري وتفريج الكرب، ورعاية الأسر، وسقيا البركة.