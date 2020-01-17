شكرا لقرائتكم خبر عن مباشرة أول دفعة من أطباء الزمالة التخصصية بمستشفى حراء والان نبدء بالتفاصيل

باشرت أول دفعة من الأطباء المتدربين في الزمالة التخصصية للسكري والمعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بمركز الغدد الصماء والسكر بمستشفى حراء العام، وذلك بعد أن اجتاز المركز جميع الاشتراطات والمعايير، التي حددتها الهيئة لبرامج الزمالة. وأوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة أن اعتماد برنامج الزمالة التخصصية للسكري يجسد جهود المستشفى في تعزيز برامج طب الزمالة في التخصصات الطبية ودعم البرامج العلمية والدراسات العليا بهدف رفع كفاءة الأطباء والاستفادة من مخرجات هذه البرامج لتطوير الكوادر الطبية وفق أفضل معايير الجودة العالمية، الأمر الذي سينعكس بمشيئة الله على تقديم الخدمة الطبية بجودة أعلى للمرضى والمراجعين وفق أعلى الاشتراطات والمعايير في الجودة.

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