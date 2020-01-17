شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاف 49 ألف مريض ومصاب في عسير العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل

أعلن فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير إحصائية الخدمات الإسعافية والطبية وإحصائية إدارة التدريب وإدارة التطوع للعام المنصرم 2019.

وأوضح متحدث فرع الهيئة بالمنطقة محمد الشهري، أن عدد الحالات التي تعاملت معها الفرق الإسعافية أكثر من 49272، تم نقل أكثر من 28247 حالة لمستشفيات المنطقة، بينما انخفض عدد الوفيات مقارنة بعام 2018، حيث بلغ عدد الوفيات 715 وفاة، بفارق 80 حالة وفاة بين العامين.

وشاركت الفرق الإسعافية في 57 فرضية، بالمشاركة مع العديد من الجهات الحكومية الأخرى، بينما بلغ عدد المشاركات الرياضية وغير الرياضية ما يقارب 1644 مشاركة، إلى جانب إقامة ما يقارب 799 دورة تدريبية وبرنامجا واستفاد منها ما يقارب 91495 متدربا ومتدربة، حيث توزعت الدورات ما بين تخصصية موجهة لمنسوبي الهلال الأحمر ودورات تثقيفية وتوعوية موجهة لجميع شرائح المجتمع، وتضمنت دورات تطويرية للموظفين حيث بلغ عدد الدورات الإدارية 3 دورات واستفاد منها أكثر من 190 متدربا ومتدربة.

وأضاف الشهري أن إدارة التطوع بالفرع خلال هذا العام استقطبت ما يقارب 1305 متطوعين ومتطوعات، وتمت المشاركة في أكثر من 211 فعالية بعدد ساعات تطوعية بلغ أكثر من 12020 ساعة، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل خلال الأيام المقبلة على تنفيذ خطتها المستقبلية، للمشاركة في تقديم الخدمات الإسعافية والقيام بجميع الأدوار المطلوبة منها على أكمل وجه لعام 2020م، الذي ستشهد فيه المنطقة توافد أعداد كبيرة من الزوار لحضور الموسم، عبر آلياتها المجهزة بجميع الوسائل والإمكانات الطبية الحديثة، وسيارات الدفع الرباعي التي تملك القدرة على مباشرة الحوادث في الطرق الوعرة والمرتفعات، ومن خلال أطباء وأخصائيين وفنيين في مجال إسعاف المرضى والمصابين وعلى مستوى عال من التدريب والتأهيل.