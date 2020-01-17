شكرا لقرائتكم خبر عن الحدود الشمالية.. «لتسعد بسفرك اهتم بجوازك» والان نبدء بالتفاصيل

اختتمت جوازات منطقة الحدود الشمالية أول أمس معرض فعاليات الحملة التوعوية للمحافظة على جوازات السفر تحت عنوان «لتسعد بسفرك.. اهتم بجوازك»، والذي أقيم لمدة أربعة أيام. ويحتوي المعرض على خدمات «أبشر»، وتعريف الزوار بالمنظومة التقنية والمهنية، وأهمية استخدام التقنية لإنهاء إجراءات المواطنين والمقيمين، إضافة إلى التعريف بتاريخ الجوازات قديمًا ومراحل تطور جواز السفر السعودي والتطور التقني بإنهاء الإجراءات من خلال جهازه المحمول.

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