شكرا لقرائتكم خبر عن الانضمام لاتفاقية «التسوية الدولية» على جدول أعمال الشورى والان نبدء بالتفاصيل

أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى على جدول أعمال المجلس في اجتماعها الثالث من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة الذي عقدته أول أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس د. عبدالله المعطاني عددا من التقارير التي رفعتها اللجان المتخصصة.

» الاقتصاد والطاقة

ووافقت الهيئة العامة في اجتماعها على إحالة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن طلب تصديق المملكة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 95 بشأن حماية الأجور عام 1994م، واتفاقية المنظمة رقم 120 بشأن القواعد الصحيحة في التجارة والمكاتب عام 1964م. كما وافقت الهيئة على إحالة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن اقتراح انضمام المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقية التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، وعلى إحالة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارتي البيئة والزراعة في المملكة وروسيا الاتحادية لزيادة تصدير المنتجات الزراعية والغذائية.

» تقنية المعلومات

وقررت الهيئة إحالة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة ووزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في اليابان.

» التنمية العقارية

وأحالت الهيئة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1439/‏ 1440هـ. وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعام المالي 1439- 1440هـ، وتقرير اللجنة الصحية، بشأن مقترح مشروع تعديل نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/‏2» وتاريخ 6/‏ 2/‏ 1413هـ، والمقدم استنادا للمادة «23» من نظام المجلس.

» الهيئات الرقابية

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وقررت إحالة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة وديوان الرقابة المالية الاتحادي في جمهورية العراق للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن التقرير السنوي العام للترفيه للعام المالي 1439/‏ 1440هـ.

» مذكرات تفاهم

ووافقت على إحالة عدة تقارير من لجان المجلس المتخصصة، تضمنت مشاريع مذكرات تفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في عدد من المجالات. وشارك في الاجتماع مساعد رئيس المجلس د. يحيى الصمعان، والأمين العام محمد المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس.

» الصندوق السعودي

وفي سياق آخر، ناقشت اللجنة المالية بمجلس الشورى في اجتماع عقدته أول أمس برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة صالح الخليوي، التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1438/‏1439هـ، بحضور عدد من مسؤولي الصندوق.

» تمويل المشاريع

وأبدى عدد من أعضاء اللجنة مرئياتهم واستفساراتهم بشأن التقرير، وأجاب مسؤولو الصندوق عن أسئلة الأعضاء التي تناولت دور الصندوق السعودي للتنمية، والمساهمة في تمويل المشاريع الإنمائية في الدول النامية عن طريق منح القروض لتلك الدول، وتقديم منح للمعونة الفنية لتمويل الدراسات والدعم المؤسسي، وفي تقديم التمويل والضمان للصادرات الوطنية غير النفطية.

وفي نهاية الاجتماع خلص المجتمعون إلى عدد من المقترحات التي تهدف إلى تعميق وتعزيز دور الصندوق السعودي للتنمية.