شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز التعاون العلمي مع كوسوفا وأفغانستان والان نبدء بالتفاصيل
وناقش الجانبان سبل الإفادة من الخطط والبرامج التطويرية التي تنفذها مؤسسات التعليم، وتسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وخلال لقاء آخر مع السفير والمبعوث الخاص لرئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية سيد كريم، أكد الجانبان على الروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين، وبحث مجالات التعاون الثنائية المشتركة، والبرامج التعليمية المقدمة في المملكة وأفغانستان، كما ناقشا قبول طلاب المنح في الجامعات السعودية، والإفادة من الجامعات في تقديم برامج ومراكز تعليم اللغة العربية في أفغانستان.
كانت هذه تفاصيل خبر تعزيز التعاون العلمي مع كوسوفا وأفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.