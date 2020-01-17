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تعزيز التعاون العلمي مع كوسوفا وأفغانستان

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بحث وزير التعليم د. حمد آل الشيخ في مكتبه، مع سفير جمهورية كوسوفا لدى المملكة لولزيم مييكو، مجالات التعاون بين الجامعات في البلدين، وأوضاع طلاب المنح في المملكة، والإفادة من الجامعات في تقديم برامج تعليم اللغة العربية في الجمهورية.

وناقش الجانبان سبل الإفادة من الخطط والبرامج التطويرية التي تنفذها مؤسسات التعليم، وتسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وخلال لقاء آخر مع السفير والمبعوث الخاص لرئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية سيد كريم، أكد الجانبان على الروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين، وبحث مجالات التعاون الثنائية المشتركة، والبرامج التعليمية المقدمة في المملكة وأفغانستان، كما ناقشا قبول طلاب المنح في الجامعات ، والإفادة من الجامعات في تقديم برامج ومراكز تعليم اللغة العربية في أفغانستان.

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