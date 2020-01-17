شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة صحية لمؤشرات الأداء الرئيسية والان نبدء بالتفاصيل

نظمت إدارة شؤون الجودة في التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية ورشة عمل حملت عنوان «خريطة مؤشرات الأداء الرئيسية»، لمنسوبي مستشفى الأمير سلطان بعريعرة، ومستشفى الظهران العام. وهدفت الورشة التي نظمها التجمع إلى التعرف على كيفية جمع البيانات وتدقيقها، وكيفية تحليل النتائج ورفع التقارير بشأنها بشكل موجز، من قِبَل المختصين بالأمر.

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