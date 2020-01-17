شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال صيانة في شوارع 5 أحياء بالدمام والان نبدء بالتفاصيل
كما قامت الأمانة بإنشاء عدد من المطبات في شوارع متفرقة بالدمام حسب الحاجة، التي تنفذها إدارة صيانة الطرق بوكالة التعمير والمشاريع ضمن الصيانة الدورية، التي يتم عملها.
وتواصل الأمانة عملها في إصلاح ومعالجة الحفر في شوارع الدمام المختلفة ومن بينها حي الضاحية، وحي النور الذي تنفذه إدارة صيانة الطرق بوكالة التعمير والمشاريع من خلال فرق الترقيعات ضمن الصيانة الدورية، التي يتم إجراؤها بالإضافة إلى تخطيط الشارع التجاري في حي النزهة بمدينة الدمام، الذي تنفذه إدارة صيانة الطرق بوكالة التعمير والمشاريع ضمن الصيانة الدورية التي يتم عملها.
كانت هذه تفاصيل خبر أعمال صيانة في شوارع 5 أحياء بالدمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.