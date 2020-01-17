شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال صيانة في شوارع 5 أحياء بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أعمال دهانات لأرصفة بعض الشوارع في حي الاتصالات بالدمام، وصيانة لأرصفة شوارع بحي الشاطئ، الذي تنفذه إدارة صيانة الطرق بوكالة التعمير والمشاريع ضمن الصيانة الدورية، التي يتم تنفيذها من قبل الأمانة.

كما قامت الأمانة بإنشاء عدد من المطبات في شوارع متفرقة بالدمام حسب الحاجة، التي تنفذها إدارة صيانة الطرق بوكالة التعمير والمشاريع ضمن الصيانة الدورية، التي يتم عملها.

وتواصل الأمانة عملها في إصلاح ومعالجة الحفر في شوارع الدمام المختلفة ومن بينها حي الضاحية، وحي النور الذي تنفذه إدارة صيانة الطرق بوكالة التعمير والمشاريع من خلال فرق الترقيعات ضمن الصيانة الدورية، التي يتم إجراؤها بالإضافة إلى تخطيط الشارع التجاري في حي النزهة بمدينة الدمام، الذي تنفذه إدارة صيانة الطرق بوكالة التعمير والمشاريع ضمن الصيانة الدورية التي يتم عملها.