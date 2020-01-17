شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «المعلومات الوطني»: تسهيلات تقنية للإجراءات بالمطارات والان نبدء بالتفاصيل

أكد مركز المعلومات الوطني د. عصام بن عبدالله الوقيت أن المركز يمضي قدماً لتوفير الحلول التقنية والدعم الفني للمساهمة في تسهيل إجراءات السفر الدولي بالمطارات السعودية ، وذلك تماشياً مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030، التي تهدف للارتقاء بقطاع الطيران في المملكة.

جاء ذلك خلال زيارته أمس الأول مطار الملك فهد الدولي بالدمام، للاطلاع على سير عمل الخدمات المقدمة من قبل المركز لمطار الملك فهد الدولي.

واستهلت الزيارة بلقاءٍ برئيس مجلس المديرين لشركة مطارات الدمام «داكو» م. عبدالله بن محمد الزامل، والرئيس التنفيذي المكلف لشركة «داكو» عبدالرحمن بن مطلق العتيبي، ومدير عام جوازات المنطقة الشرقية العميد إبراهيم بن محمد السويلمي. كما قام بجولة تضمنت صالتي المغادرة الدولية والقدوم الدولي بالمطار، اطلع من خلالها على سير عمل الخدمات المقدمة من قبل المركز لمطار الملك فهد الدولي.

وأشاد د. الوقيت بالأداء المتميز، الذي يحظى به المطار في تطوير إجراءات السفر الدولية، مقدماً شكره إلى كل من شركة مطارات الدمام والإدارة العامة للجوازات، على جهودهما المبذولة للوصول إلى هذا المستوى المتقدم.

من جهته، قدم رئيس مجلس المديرين لشركة مطارات الدمام، شكره لمدير مركز المعلومات الوطني على اهتمامه الكبير ودعمه المستمر لمطار الملك فهد الدولي، ويأتي ذلك ضمن التعاون المتميز بين جميع القطاعات في المطار للعمل ضمن منظومة متكاملة وتوحيد الجهود من أجل تقديم أفضل خدمة للمسافرين، مؤكداً الدور المهم الذي يلعبه المركز من خلال الخدمات التقنية والمنصات الرقمية في المطار.