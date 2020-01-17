شكرا لقرائتكم خبر عن حملة نظافة لروضات وفياض رفحاء والان نبدء بالتفاصيل
ودعت البلدية المتنزهين وهواة الرحلات في المواقع البرية إلى التعاون مع جهود بلدية رفحاء للحفاظ على نظافة هذه الأماكن التي تشهد إقبالا من الشباب والأسر للاستمتاع بالأجواء وممارسة الهوايات المختلفة ولتبقى متنفسا دائما لقضاء أوقات ممتعة في أجواء صحية نظيفة.
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