شكرا لقرائتكم خبر عن حملة نظافة لروضات وفياض رفحاء والان نبدء بالتفاصيل

تواصل بلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية نظافة المتنزهات البرية ضمن حملة البلدية لدعم نظافة المتنزهات البرية من خلال نظافة الروضات والفياض غرب رفحاء لتعزيز دورها في جوانب المسؤولية المجتمعية. ودعت البلدية المتنزهين وهواة الرحلات في المواقع البرية إلى التعاون مع جهود بلدية رفحاء للحفاظ على نظافة هذه الأماكن التي تشهد إقبالا من الشباب والأسر للاستمتاع بالأجواء وممارسة الهوايات المختلفة ولتبقى متنفسا دائما لقضاء أوقات ممتعة في أجواء صحية نظيفة.

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