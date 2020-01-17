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فريق الملك عبدالعزيز للعلوم بنهائيات الروبوت العالمية

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فاز أحد فرق برنامج «علماء المستقبل» التي أهلتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالمركز الأول في مسابقة «تحدي فيرست التقنية للروبوت»، والتي أقيمت في مدينة جازان مؤخرا، بتنظيم من الاتحاد السعودي للرياضات اللا سلكية والتحكم عن بعد والروبوت.

وأهل الفوز الفريق للنهائيات العالمية للروبوت والتي ستقام في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية. يشار إلى أن برنامج «علماء المستقبل» والذي تم تأهيل الطلبة من خلاله- وهو أحد برامج مبادرة تحفيز الناشئ للانخراط في مجالات العلوم والتقنية- يمثل مظلة لعدة نشاطات معرفية، مثل: برنامج المدينة البحثي الإثرائي وبرنامج صناع وورش عمل الثورة الصناعية الرابعة، التي تهدف إلى المساهمة في تعزيز ثقافة العلوم والتقنية في الجيل الناشئ من خلال إتاحة الفرصة للممارسة وخوض التجارب المختلفة والتي تسهم في تطوير المهارات وتلبية الشغف تجاه العلوم والتقنية.

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