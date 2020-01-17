شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الملك عبدالعزيز للعلوم بنهائيات الروبوت العالمية والان نبدء بالتفاصيل
وأهل الفوز الفريق للنهائيات العالمية للروبوت والتي ستقام في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية. يشار إلى أن برنامج «علماء المستقبل» والذي تم تأهيل الطلبة من خلاله- وهو أحد برامج مبادرة تحفيز الناشئ للانخراط في مجالات العلوم والتقنية- يمثل مظلة لعدة نشاطات معرفية، مثل: برنامج المدينة البحثي الإثرائي وبرنامج صناع وورش عمل الثورة الصناعية الرابعة، التي تهدف إلى المساهمة في تعزيز ثقافة العلوم والتقنية في الجيل الناشئ من خلال إتاحة الفرصة للممارسة وخوض التجارب المختلفة والتي تسهم في تطوير المهارات وتلبية الشغف تجاه العلوم والتقنية.
كانت هذه تفاصيل خبر فريق الملك عبدالعزيز للعلوم بنهائيات الروبوت العالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.