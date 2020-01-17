شكرا لقرائتكم خبر عن بحث تطوير العلاقات مع فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

بحث صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية في جمهورية فرنسا جان إيف لودريان، العلاقات الثنائية وسبل تعزيز أوجه التعاون بين المملكة وفرنسا.

كما تبادل الطرفان خلال استقبال سموه للوزير الفرنسي والوفد المرافق له في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، أمس، وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما أقام سموه مأدبة غداء بهذه المناسبة. وحضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية عادل مرداد.

كما استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، أمس، الوزير الفرنسي والوفد المرافق له. وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.