شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان يتابع الصقور السعودية في الكويت والان نبدء بالتفاصيل
وشاهد رئيس الأركان العروض الجوية لفريق الصقور السعودية وفريق فرسان الإمارات، كما اطلع على مشاركة الفريق خلال جولته في المعرض، وعلى أبرز ما وصلت إليه التطورات في مجال الطيران، وأحدث ما تقدمه مصانع الطائرات بمختلف أنواعها. الجدير بالذكر أن فريق الصقور مستمر بالعروض الجوية في سماء الكويت حتى ختام المعرض.
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