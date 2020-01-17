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رئيس الأركان يتابع الصقور السعودية في الكويت

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زار رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي يرافقه عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، أمس، فعاليات النسخة الثانية من معرض الكويت الدولي للطيران 2020 المقام بدولة الكويت الشقيقة، بمشاركة الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية وكبرى الشركات المتخصصة في صناعة الطيران.

وشاهد رئيس الأركان العروض الجوية لفريق الصقور السعودية وفريق فرسان الإمارات، كما اطلع على مشاركة الفريق خلال جولته في المعرض، وعلى أبرز ما وصلت إليه التطورات في مجال الطيران، وأحدث ما تقدمه مصانع الطائرات بمختلف أنواعها. الجدير بالذكر أن فريق الصقور مستمر بالعروض الجوية في سماء الكويت حتى ختام المعرض.

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