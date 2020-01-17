شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ملتقى الاستقدام الإثنين المقبل بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، الإثنين المقبل، ملتقى ومعرض الاستقدام والخدمات العمالية المساندة، في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات للموسم الثالث على التوالي، والذي يستمر أربعة أيام.

ويأتي تشريف سمو الأمير فيصل بن بندر للملتقى الأول والأضخم من نوعه في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، تجسيدا للدعم المستمر من سموه لمختلف الأحداث والفعاليات التنموية، وانطلاقا مما باتت تمثله الرياض من كونها عاصمة للفعاليات والمعارض النوعية والمتميزة، التي تمثل بدورها انعكاسا لتطورات ومتانة الاقتصاد السعودي في مختلف الفعاليات والأحداث التنموية، خاصة في ظل برامج ومشروعات الرؤية السعودية 2030.

ويأتي انطلاق الموسم الثالث من ملتقى ومعرض الاستقدام والخدمات العمالية المساندة في العاصمة الرياض، بالشراكة الإستراتيجية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخارجية، والمديرية العامة للجوازات، وهيئة حقوق الإنسان، بمشاركة أضخم وأهم شركات الاستقدام الوطنية ذات التجارب الرائدة في هذا الجانب، إضافة إلى نخبة من مكاتب الخدمات العمالية الموثوقة والمتميزة مع الجمهور، ليمنح بدوره منصة لتقديم الخدمات وإبراز جوانب التميز للشركات ومكاتب الاستقدام، إضافة لشركات ومؤسسات الخدمات المساندة لقطاع الاستقدام، بما يشمل شركات التأمين وإدارة المرافق ونحوها.

ويصاحب فعاليات الملتقى مجموعة من الندوات، يقدمها مختصون ومستثمرون ورؤساء تنفيذيون وإعلاميون وأكاديميون.