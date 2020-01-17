شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل تمرين السيف الذهبي بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس هيئة تعليم وتدريب القوات المسلحة اللواء الركن عادل البلوي، خلال زيارته لمقر عقد تمرين «القيادة المشترك» السيف الذهبي «TTX» في كلية القيادة والأركان بالرياض أن التمرين ‏يهدف إلى تعزيز التعاون العسكري الفرنسي السعودي في مجال التخطيط العملياتي والتخطيط العملي للعمليات المشتركة، وزيادة فعالية التنسيق على المستوى المشترك، بمشاركة نخبة من الضباط المخططين المؤهلين من أفرع القوات المسلحة السعودية والجانب الفرنسي؛ مما كان له الأثر الجيد في اكتساب الخبرات ومواكبة مسيرة التطوير للقوات المسلحة، التي تشهد نقله نوعية في التدريب والتأهيل والتسليح. وبين مدير التمرين العميد الركن جعفر بن هادي القحطاني أنه جرى تنفيذ العديد من الأهداف التدريبية ضمن بيئة عمليات مختلفة؛ لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، ويستكمل تحقيق بقية الأهداف التدريبية الأخرى بانتهاء تنفيذ التمرين، حيث يأتي هذا التمرين ضمن سلسلة من التمارين المشتركة التي تنفذها أفرع القوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة؛ لاكتساب الخبرات والمهارات التدريبية التي تخدم التدريب وتطوير العمل المشترك للقوات المسلحة، ومواكبة التطوير للجيوش المتقدمة ذات الخبرة في مجال التدريب المتقدم والعمل المشترك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تواصل تمرين السيف الذهبي بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.