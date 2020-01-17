شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الدفاع: «برنيس» محورا رئيسيا لمواجهة التهديدات في البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، أن قاعدة برنيس العسكرية المصرية تمثل محورا رئيسيا لمواجهة التهديدات في نطاق البحر الأحمر، وتأمين حركة الملاحة العالمية، وتبين ما وصلت إليه جمهورية مصر العربية من تطور في منظوماتها العسكرية.

وكان سمو نائب وزير الدفاع رأس وفد المملكة المشارك في حفل افتتاح قاعدة برنيس العسكرية على شاطئ البحر الأحمر أول أمس، تحت رعاية رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وصاحب السمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي بمملكة البحرين، ورئيس وزراء جمهورية بلغاريا بويكو بوريسوفة وعدد من الوزراء وكبار قادة القوات المسلحة في عدد من الدول العربية والأجنبية.

وكان سموه قد وصل إلى جمهورية مصر العربية يرافقه رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، حيث كان في استقباله بمطار قاعدة برنيس العسكرية القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بجمهورية مصر العربية الفريق أول محمد زكي، والملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين في القاهرة العميد الركن خليل المنقور، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين. بعد ذلك، توجه سمو نائب وزير الدفاع إلى صالة الاستقبال الرئيسة المخصصة لرؤساء الوفود، ومن ثم لمنصة الحفل الرئيسة لحضور فعاليات حفل افتتاح قاعدة برنيس العسكرية، وافتتاح القاعدة الجوية ومشاهدة العرض الجوي، ومناورة تمرين «قادر 2020»، ثم توجه سموه لمركز القيادة والسيطرة، كما شاهد حاملة المروحيات «مسترال» والجزء الثاني من المناورة البحرية. وقد غادر سمو نائب وزير الدفاع والوفد المرافق له مطار قاعدة برنيس العسكرية عائدا إلى المملكة وكان في وداعه عدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين.