شكرا لقرائتكم خبر عن 250 طالبا يتنافسون بـ «مملكة السلام» والان نبدء بالتفاصيل

نفذ نادي الحي بمدرسة الحسن البصري بمحافظة الخفجي فعاليات مهرجان «مملكة السلام»، الذي يستهدف التعريف بجهود المملكة، وتوعية المجتمع بثقافة السلام والتعايش المجتمعي.

وقدم النادي مجموعة من البرامج والأنشطة طيلة الإجازة الفصلية استفاد منها ما يزيد على 250 طالبا، واشتملت على المسابقات النوعية «مسابقة القرآن الكريم، مسابقة الإلقاء، دورة الخط العربي، دوري التنس الطاولة، مسابقة رعاة السلام، المرسم الحر، مسابقة شد الحبل، دوري مملكة السلام لكرة القدم».

وساهمت البرامج في إذكاء روح التنافس بين الطلاب في جو يسوده الحماس والطموح للفوز بالمراكز الأولى من خلال المسابقات المقامة.

وعبر قائد النادي سالم البقعاوي عن امتنانه لطرح هذه البرامج الموجهة للطلاب، وتعريفهم بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين في نشر ثقافة السلام بين الشعوب.

جدير بالذكر، أن النادي يقدم برامج وفعاليات متنوعة على مدار العام، ويستقطب الطلاب لإكسابهم العديد من المهارات من خلال ما يقدم من برامج ثقافية متنوعة ومسابقات وألعاب تنافسية ورياضية مختلفة.