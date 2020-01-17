شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات متنوعة بنادي الحي في بقيق والان نبدء بالتفاصيل
وضمت الفعاليات برنامجا لتعليم الطفل قيم الإسلام بعنوان «كيفية تعلم الصلاة والرسم والتلوين»، كما اشتملت الفعاليات على منافسات في لعبة التنس والفريرة.
وأقيمت مسابقة الإلقاء، التي تفاعل معها منسوبو النادي، بالإضافة إلى مشاركة الطلاب بزراعة الشتلات والزهور بمدخل النادي.
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