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فعاليات متنوعة بنادي الحي في بقيق

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نظم نادي الحي بمحافظة بقيق فعاليات «هلا بالإجازة»، في مدرسة الحارث بن هشام المتوسطة، واشتملت الفعاليات على المسرح، ومهرجان الطفل، ومهرجان الشتلات، والرياضة للجميع، والسنع والمواجيب.

وضمت الفعاليات برنامجا لتعليم الطفل قيم الإسلام بعنوان «كيفية تعلم الصلاة والرسم والتلوين»، كما اشتملت الفعاليات على منافسات في لعبة التنس والفريرة.

وأقيمت مسابقة الإلقاء، التي تفاعل معها منسوبو النادي، بالإضافة إلى مشاركة الطلاب بزراعة الشتلات والزهور بمدخل النادي.

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