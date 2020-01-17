شكرا لقرائتكم خبر عن 158 ألف مستفيد من خدمات مستشفى القيصومة والان نبدء بالتفاصيل
وبلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 18 ألفا و396 مراجعاً، وتخطى عدد مراجعي الطوارئ 139 ألفا و657 مراجعًا، فيما بلغ عدد المنومين بالأقسام الداخلية 105.
ونفذ المستشفى العديد من البرامج العلاجية والوقائية، التي تستهدف تثقيف الزوار والمراجعين لرفع معدل الوعي الصحي. وتحرص صحة حفر الباطن على تقديم كل الخدمات العلاجية والوقائية وتطوير جودة العمل لخدمة أفراد المجتمع.
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