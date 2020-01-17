شكرا لقرائتكم خبر عن 1040 ساعة تدريبية بملتقى شتاء الجبيل والان نبدء بالتفاصيل

اختتم ملتقى الشتاء 2020 الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، لخدمات الموهوبين، أول أمس، بمركز المؤتمرات في الفناتير بمدينة الجبيل الصناعية.

وأوضح نائب الأمين العام للمؤسسة د. باسل السدحان أن طلاب المملكة يحصدون سنويا أكثر من 40 ميدالية في الأولمبيات الدولية للعلوم، معتبرا الإنجاز حصيلة شراكة متميزة بين الهيئة الملكية للجبيل وينبع ووزارة التعليم وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل م. مصطفى المهدي: إن الملتقى تقع عليه الكثير من التوقعات، ولهذا فإن الطموح لا حدود له، والعزيمة -بإذن الله تعالى- متجددة وقوية، ونطمح أن تكون 2020 متوجة بالتقدم والإنجازات.

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وشاهد الحضور خلال الحفل فيلم «طموح بلا حدود»، والذي كشف عن تقديم 56 حصة تدريبية بإجمالي 1040 ساعة تدريبية لـ 300 مشارك بالملتقى.

وخلال الحفل، ألقى الطالب يونس اللحياني كلمة نيابة عن الطلاب، ذكر فيها أن قمم الطموح يسعى لها أولو الهمم، وإن ذا همة يحيي أمة، وبالهمم تقاد الأمم وترتقي في مسيرها إلى القمم.

وشهد ختام الحفل تكريم الطلاب الأوائل الفائزين بالملتقى، وتكريم محمد الطحلاوي الذي ساهم في تقديم كتابه «أريد أن أطير» للطلاب الموهوبين.