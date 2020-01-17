شكرا لقرائتكم خبر عن 1040 ساعة تدريبية بملتقى شتاء الجبيل والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح نائب الأمين العام للمؤسسة د. باسل السدحان أن طلاب المملكة يحصدون سنويا أكثر من 40 ميدالية في الأولمبيات الدولية للعلوم، معتبرا الإنجاز حصيلة شراكة متميزة بين الهيئة الملكية للجبيل وينبع ووزارة التعليم وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل م. مصطفى المهدي: إن الملتقى تقع عليه الكثير من التوقعات، ولهذا فإن الطموح لا حدود له، والعزيمة -بإذن الله تعالى- متجددة وقوية، ونطمح أن تكون 2020 متوجة بالتقدم والإنجازات.
وشاهد الحضور خلال الحفل فيلم «طموح بلا حدود»، والذي كشف عن تقديم 56 حصة تدريبية بإجمالي 1040 ساعة تدريبية لـ 300 مشارك بالملتقى.
وخلال الحفل، ألقى الطالب يونس اللحياني كلمة نيابة عن الطلاب، ذكر فيها أن قمم الطموح يسعى لها أولو الهمم، وإن ذا همة يحيي أمة، وبالهمم تقاد الأمم وترتقي في مسيرها إلى القمم.
وشهد ختام الحفل تكريم الطلاب الأوائل الفائزين بالملتقى، وتكريم محمد الطحلاوي الذي ساهم في تقديم كتابه «أريد أن أطير» للطلاب الموهوبين.
كانت هذه تفاصيل خبر 1040 ساعة تدريبية بملتقى شتاء الجبيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.