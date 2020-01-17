شكرا لقرائتكم خبر عن 300 زائرة في ختام «مهن المستقبل» والان نبدء بالتفاصيل

اختتم مهرجان «مهن المستقبل» في متوسطة أسماء بنت النعمان في الجبيل، فعالياته بمشاركة 3٠٠ زائرة.

واشتمل المهرجان على أوبريت «عندي طموح»، من تنفيذ عضوات النادي بالمرحلة الابتدائية، ومسابقة الإلقاء المؤثر، والرسم المباشر لتحفيز الطالبات، كما ضم عددا من الفعاليات المصاحبة للأطفال مثل: ركن الرسم على الوجه، والتلوين لصغيرات النادي، بينما خصص الركن الشعبي للأهالي واشتمل على مسابقات وفعاليات شعبية وتراثية ونقوش الحناء. وقالت قائدة النادي أميرة العمري: إن المهرجان ضم أكثر من ٢٠ ركنا هادفا وترفيهيا لجميع المراحل العمرية للطالبات، بمشاركة الأهالي، وتنوعت ما بين البرمجة، والإعلام، والمهن الحرفية، مثل: التطريز، وصناعة الصابون، وتصميم الإكسسوارات، إضافة إلى التصوير الفوتوغرافي، والهندسة المعمارية، كذلك تخصيص أركان لدعم الأسر المنتجة، والمشاريع الصغيرة. وأشارت إلى أن المهرجان استضاف أصحاب المهن؛ للتحدث عن كل مهنة والتعريف بها، موضحة: إن المهرجان استطاع أن يوجد متنفسًا ترفيهيًا لمختلف فئات المجتمع، خلال إجازة الفصل الدراسي الأول لهذا العام، وشهد مشاركة نوعية من الصغار والكبار، ورائدات الأعمال، ضمن برامج وأنشطة متنوعة، كانت وفق التطلعات والأهداف، التي سعى النادي إلى تفعيلها في إطار توعوي وتربوي، يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة وفق رؤية المملكة 2030.