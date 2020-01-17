"غاز المتوسط" يفضح استراتيجية تركيا "الخبيثة" لانتهاك القوانين الدولية

قال يورجوس لاكوتريبس، وزير الطاقة القبرصي، إن توقيع مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا يعد دليلاً على استراتيجية تركيا لانتهاك القوانين الدولية، مؤكداً أن المنتدى سيسهم في حل المشكلات التي تواجه الشركات للعمل في المناطق الاقتصادية.

وأضاف، خلال كلمته بالاجتماع الوزاري الثالث لمنتدى غاز شرق المتوسط، أن نجاح المنتدى يعد دليلا قويا على الرؤية المشتركة للأعضاء المؤسسين لتعزيز الرخاء والاستقرار بشرق المتوسط خاصة بعد التداعيات الأخيرة بالمنطقة.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي لإنشاء المنتدى هو السيطرة الكاملة على الموارد الغازية والتعاون لمصلحة الشعوب، وفق قواعد تحترم حقوق الأعضاء.

من جانبه، أكد كوستيس هاتزيداكيس، وزير الطاقة والبيئة اليوناني، التزام الأعضاء بحل أي خلافات قد تطرأ من خلال القانون الدولي والجلوس على مائدة الحوار، وأشار إلى أن هذه الرسالة يجب أن تصل إلى الأتراك كي تتم توسعة هذا التعاون لتنضم تركيا بشرط مسبق هو احترامها للقانون الدولي وليس العمل من طرف واحد وبشكل غير مشروع في المنطقة الاقتصادية لقبرص.

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ووصف الاتفاق الذي تم توقيعه بين ليبيا وتركيا باتفاق بين دولتين لا تربطهما حدود مشتركة وترغبان في رسم الحدود في غياب الأطراف الأخرى.

وأشار إلى أن الاتفاق الحكومي بين إسرائيل وقبرص واليونان لمشروع خط غاز East Med هو ثمرة التعاون متعدد الأطراف في المنطقة، وأنه يتطلع لانضمام إيطاليا أو دول أخرى لهذا المشروع.

وأشاد بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والذي يجب أن يستمر ويزداد لصالح المنطقة، وأكد التزام اليونان بالخطة الطموحة للاتحاد الأوروبي لخفض الانبعاثات وتقليل نسبة الكربون باستخدام الغاز والطاقة المتجددة، مشيرا إلى ضرورة أن يأخذ المنتدى في اعتباره الطاقات المتجددة إلى جوار الغاز وعلى رأسها الهيدروجين كوقود المستقبل.

من جانبه، أوضح الدكتور يوفال شتاينز، وزير الطاقة الإسرائيلي، أن البحر المتوسط ملك للجميع، ولا تستطيع دولة امتلاكه أو إعاقة عمليات الشحن وانتقال الغاز من شرق المتوسط لأوروبا.

وأوضح أن ذلك هو الرد على تساؤل عن التصرف في حالة قيام تركيا بإعاقة الطريق في البحر المتوسط، مشيراً إلى أن المنطقة الاقتصادية ليست منطقة دولية ولا تستطيع أي دولة فرض سيطرتها عليها.