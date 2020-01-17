بالفيديو.. كيف تحدث البرلمانيون الغربيون عن قاسم سليماني

2020-01-17

متابعات الخليج 365 - متابعة

نشر حساب خاص بالشؤون الإيرانية، وعلاقتها بالدول العربية، على موقع التدوينات القصيرة تويتر، مقطع فيديو يكشف رأي البرلمانيون الغربيون في قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.

وتحدثت في بداية الفيديو النائبة في البرلمان الأوروبي عن السويد، سارة سكيندل، والتي قالت: “كان قاسم سليماني إرهابي بما تحمله الكلمة من معنى، واعتقد أنه لا يوجد بيننا من هو في حداد عليه”.

بينما قال النائب في البرلمان الاوروبي عن بولندا، رانوسلاف سيكورسكي”: “يجب أن نكون إلى جانب من يعتقدون أن الولايات المتحدة قامت بعمل صحيح بقتلها قاسم سليماني الذي كان لسنوات مسؤولا عن تنظيم الإرهاب بلا خجل في جميع المنطقة”.

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وقالت النائبة في البرلمان الأوروبي عن إيطاليا، سيلويا ساردونه: “نحن نتحدث عن قتل 1500 شخص، وجرح أكثر من 10 آلاف أخرين، وألاف المعتقلين، وعن التعذيب، فضلا عن إعدام 100 امرأة، وقطع الإنترنت، والرقابة على الصحافة، في مواجهة نظام خشن ومعتدي، يقوم بتأمين الإرهاب ماليا”.

وأضافت “لا نحتاج إلى اتحاد أوروبي على موغريني التي تواجدت في طهران قبل عامين، دون أن تشير إلى الدكتاتورية الجهنمية الموجودة هناك”.

كما قالت النائبة في البرلمان الأوروبي عن إيطاليا، آنا بونفريسكو: “ربنا سندرك قريبا أن قتل سليماني، القائد الأعلى للأصولية الإسلامية، يخدم من يناضلون من أجل الحرية”.

أما الرئيس الروماني الأسبق، ترايان باسيسكو، فقال: “الحقيقة أن سليماني كان أحد منظمي الهجمات على السفارة الأمريكية”.

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