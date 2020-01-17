توضيح من الطيران المدني بشأن أسعار مواقف مطار المؤسس الجديد

2020-01-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت هيئة الطيران المدني أنه إشارة إلى ما يتم تداوله بخصوص أسعار مواقف السيارات في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد “صالة 1″، فإن الهيئة ترغب بالتوضيح بأن التسعيرة للمواقف بالمطارات تعتمد على دراسة الظروف الخاصة بكل مطار من حيث عمر المطار والتكاليف الإنشائية والتشغيلية للمطار وتكاليف المُشغّل للمواقف بالمطار ومستوى الخدمات المقدمة من تقنيات وما إلى ذلك.

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وقالت الهيئة، في بيان لها، إن الأسعار استندت على تفعيل دور التقنية وتقليل القوى البشرية وبناءً على ذلك فقد جرى تصميم وتنفيذ مواقف سيارات قصيرة الأجل وطويلة الأجل متعددة الطوابق لتستوعب أكثر من 8000 موقف تقريبًا.

وأضافت: “عليه عملت الهيئة العامة للطيران المدني على تنظيم أسعار المواقف حيث تم تحديد سعر 5 ريالات للمواقف التي يتم سدادها عن طريق الأجهزة الذاتية الإلكترونية أو الأجهزة الذكية بهدف تشجيع استخدام التقنية التي ستساهم في انسيابية حركة الدخول والخرج، ومبلغ 10 ريالات من خلال السداد عبر بوابات الخروج من المواقف”.

أما بالنسبة للمواقف طويلة الأجل؛ فتم تحديد سعر ريال واحد فقط للساعة الواحدة و 15 ريالًا لكامل اليوم، بالإضافة لوجود حزمة من الخدمات تقدم مقابل رسوم ومنها خدمة مواقف صف السيارات Valet Parking وخدمة مواقف الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، بالإضافة إلى خدمة نقل ترددي بين الموقف والصالة بدون مقابل.

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