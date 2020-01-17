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شكرا لقرائتكم راكب يرفض التفتيش على باب الطائرة.. والخطوط السعودية تعلق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
راكب يرفض التفتيش على باب الطائرة.. والخطوط السعودية تعلق
قال إنه تم تفتيشه داخل المطار
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت الخطوط السعودية أن الإجراءات التي تتخذها الشركة بتفتيش الركاب قبل الدخول إلى طائراتها هي إجراءات نظامية تتبعها في كثير من رحلاتها.
وكان أحد الركاب من الجنسية السودانية قد رفض الخضوع للتفتيش قبل الصعود للطائرة بمطار الخرطوم، وفقًا لـ “عكاظ”، وهو ما ظهر عبر مقطع فيديو متداول.
وعلق الراكب بقوله إنه تم تفتيشه داخل المطار، ما أثار ضجة عند بوابة الطائرة.
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