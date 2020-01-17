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فيديو.. مقتل قيادي حوثي بعد ملاحقة الأطفال وحلق رؤوسهم
رصاصات قاتلة وسط تكتم من ميليشيا الحوثي
متابعات الخليج 365 - متابعة
لقي القيادي في ميليشيا الحوثي، أحمد علي الوشلي، الذي كان يلقب بـ” أبو جبريل” مصرعه بالرصاص في اليمن.
وكان الوشلي قد ظهر قبل مصرعه بوقت قصير في مقطع فيديو يحلق فيه رؤوس الأطفال والشباب وعدد من الناس في أماكن عامة بالقوة الجبرية، مستغلًا نفوذه والطاقم المسلح الذي يرافقه.
يأتي ذلك وسط تكتم من ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران عن سبب وفاته، وتدعي أنها طبيعية.
يذكر أن القيادي الوشلي كان يشغل منصب نائب قسم شرطة في العاصمة اليمنية صنعاء.
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