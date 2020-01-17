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عدن - ياسمين التهامي - أطلت الفنانة السورية مرح جبر على جمهورها ، عبر محطة “ميلودي إف إم” ، لتكشف عن آخر أعمالها الفنية ، وكذلك حقيقة ما تترد حول إجرائها عمليات تجميل .

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هل تتذكرون الفنانة السورية “مرح جبر” بطلة “جواهر” ؟ .. شاهدوا كيف أصبح شكلها وحقيقة إجرائها عمليات تجميل وكم عمرها الحقيقي؟ (صورة)



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وقالت بطلة المسلسل الشهير “جواهر” : “لكل من يعلق بالقول مرح جبر نزعت حالها بعمليات التجميل فأرد بالقول مرح بجمالها نزعت عمليات التجميل” .

وأضافت : ” أنا أصلا أبدو أصغر من عمري وهذه مشكلة ولذلك ليس هناك أي داع لزيارة طبيب التجميل”.

من جهة أخرى نفت “مرح” وجود أي صلة لها بحسابات تحمل اسمها على مواقع التواصل، مؤكدة : “لست موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي ولو استمرت هذه الحسابات المزورة فحتما سألجأ إلى القضاء”.

جدير بالذكر أن الفنانة السورية مرح جبر شاركت مؤخراً في مسلسل “عندما تشيخ الذئاب” بجانب الفنان عابد فهد والفنان سلوم حداد، إضافة إلى مسلسل “هوا أصفر” من بطولة يوسف الخال وسلاف فواخرجي ونادين تحسين بك، بينما كان أشهر أعمال السيناريست عثمان جحا “باب الحارة” الجزأين السادس والسابع إضافة إلى مسلسل “هارون الرشيد”.