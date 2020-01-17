قام رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي والوفد المرافق له، اليوم الخميس بزيارة فعاليات النسخة الثانية من معرض الكويت الدولي للطيران 2020 المقام بدولة الكويت. وشاهد الفريق الرويلي العروض الجوية لفريق الصقور السعودية وفريق فرسان الإمارات، واطلع على مشاركة الفريق خلال جولته في المعرض، وعلى أبرز ما وصلت إليه التطورات في مجال الطيران وأحدث ما تقدمه مصانع الطائرات بمختلف أنواعها. يذكر أن فريق الصقور مستمر بالعروض في سماء الكويت حتى اختتام المعرض يوم السبت 23-5-1441هـ، والذي تشارك فيه الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية وكبرى شركات صناعة الطيران.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: رئيس هيئة الأركان العامة يزور فعاليات معرض الكويت للطيران 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.