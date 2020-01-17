“السعودية” تنقل رحلات “المدينة المنورة” لمطار الملك عبدالعزيز الجديد اعتبارا من الاثنين المقبل

أعلنت الخطوط السعودية اليوم (الخميس)، عن نقل جميع رحلات المدينة المنورة إلى مطار الملك عبدالعزيز الجديد في جدة. وأوضحت أن جميع الرحلات ستكون عبر الصالة رقم 1، ابتداءً من يوم الإثنين القادم الموافق 20 يناير 2020. وكانت الخطوط السعودية قد أعلنت في وقت سابق عن انتقال عدد من الرحلات الدولية والمحلية إلى مطار الملك عبدالعزيز الجديد في جدة.

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