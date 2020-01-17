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التعليم تتحرك لمواجهة سفير2 وتحاسب الملحقية

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وجه وزير التعليم بتشكيل فريق عمل برئاسة نائبه للجامعات حاتم المرزوقي، لمعالجة الإشكالات الإدارية والتقنية لدى المبتعثين ‫التي واجهتهم في سفير2، والتوجه مباشرة إلى الملحقية الثقافية بأمريكا ورفع تقرير عن جوانب القصور والمتسببين فيها. فيما استغرب المبتعثون من التوجيه، مؤكدين أن حل مشكلة البرنامج لن يكون من واشنطن بل من الرياض، لأن سفير2 مرتبط بجميع المبتعثين في عدد من دول العالم.

وكانت «دوت الخليج» تتبعت على مدى الشهرين الماضيين تداعيات تعطل البرنامج على مصالح المبتعثين.


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