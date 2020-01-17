حريق يوقف عربة ألعاب في شتوي جازان

أكد المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد يحيى الغامدي، ورود بلاغ عن حريق في إحدى الألعاب بمهرجان جازان الشتوي، في الكورنيش الجنوبي بمدينة جازان، وعند الوصول إلى الموقع اتضح أن الحادث عبارة عن تآكل في إطار عربة إحدى الألعاب، مما أدى إلى تصاعد دخان، وتم على الفور إيقاف اللعبة دون حدوث إصابات.

وبيّن أنه بعد المعاينة من المختصين بالدفاع المدني، تبين أن الحادث اقتصر على تصاعد للأدخنة، نتيجة احتكاك المقابض بالمسار، وتم على الفور إغلاق الموقع لحين إصلاح العطل، وإبلاغ المهندس التابع للموقع بعدم تشغيل اللعبة إلا بعد عمل الصيانة اللازمة لها وفحصها من إحدى الشركات المعتمدة، والتأكد من اشتراطات السلامة.

وأضاف الغامدي، بأن الدفاع المدني بمنطقة جازان يقوم بحملة سلامة على جميع المهرجانات والفعاليات بالمنطقة.