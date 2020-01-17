حريق يوقف عربة ألعاب في شتوي جازان

وبيّن أنه بعد المعاينة من المختصين بالدفاع المدني، تبين أن الحادث اقتصر على تصاعد للأدخنة، نتيجة احتكاك المقابض بالمسار، وتم على الفور إغلاق الموقع لحين إصلاح العطل، وإبلاغ المهندس التابع للموقع بعدم تشغيل اللعبة إلا بعد عمل الصيانة اللازمة لها وفحصها من إحدى الشركات المعتمدة، والتأكد من اشتراطات السلامة.
وأضاف الغامدي، بأن الدفاع المدني بمنطقة جازان يقوم بحملة سلامة على جميع المهرجانات والفعاليات بالمنطقة.
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