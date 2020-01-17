الأسرة وسحابة مجد بالليث

دشّن مساعد مدير تعليم الليث للشؤون المدرسية الدكتور علي بن محمد السوادي، وبحضور رئيس قسم النشاط حسن الثعلبي، مساء أول من أمس، فعاليات مهرجان الأسرة وسحابة مجد، والتي أقامتها أندية الحي الترفيهية التعليمية بقطاعي البنين والبنات، ضمن برامج وأنشطة إجازة الربيع، على كورنيش الليث، بجوار النافورة التفاعلية.

وبين مدير الإعلام التربوي محمد ختيم المالكي، أن المهرجان يتضمن إقامة ركن للأسر المنتجة، بالإضافة إلى المسابقات والسحوبات والألعاب الشعبية، والترفيهية، وركن للطفل والرسم والضيافة.

وشهد المهرجان مع انطلاقته حضورا متميزا من قبل الأسر والعوائل والمتنزهين وزوار المحافظة خلال هذه الأيام، حيث استمتعوا بالفعاليات المتنوعة للمهرجان في ظل الأجواء الربيعية التي تشهدها المحافظة، وتم خلال المهرجان تكريم الفائزين والفائزات في أفضل المنتجات والمعروضات بعد تحكيمها من قبل لجان متخصصة، كما تم السحب على هدايا للجمهور والزوار.