الأسرة وسحابة مجد بالليث

وبين مدير الإعلام التربوي محمد ختيم المالكي، أن المهرجان يتضمن إقامة ركن للأسر المنتجة، بالإضافة إلى المسابقات والسحوبات والألعاب الشعبية، والترفيهية، وركن للطفل والرسم والضيافة.
وشهد المهرجان مع انطلاقته حضورا متميزا من قبل الأسر والعوائل والمتنزهين وزوار المحافظة خلال هذه الأيام، حيث استمتعوا بالفعاليات المتنوعة للمهرجان في ظل الأجواء الربيعية التي تشهدها المحافظة، وتم خلال المهرجان تكريم الفائزين والفائزات في أفضل المنتجات والمعروضات بعد تحكيمها من قبل لجان متخصصة، كما تم السحب على هدايا للجمهور والزوار.
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