انطلاق فعاليات مهرجان الربيع

وبدأت فقرات الحفل بالبرنامج المسرحي بانطلاق الفعاليات المتنوعة بين إنشاد ومسابقات للأطفال والكبار، إضافة إلى تكريم العاملين والفائزين بالمسابقات. كما تم تكريم أشبال كرة القدم بنادي الموج لحصولهم على مراكز متقدمة.
وحضر حفل الافتتاح جمع من الأهالي والزوار، كما تم تنظيم فعالية المشي 60 دقيقة والبرنامج التوعوي المصاحب لها بمشاركة مختلف شرائح المجتمع.
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