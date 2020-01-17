انطلاق فعاليات مهرجان الربيع

انطلق مهرجان الربيع في مركز الخبراء، وذلك في المتنزه العام بإشراف بلدية الخبراء تحت عنوان (مع ربيعنا يا حلو ربيعنا)، وبدأت الفعاليات بسباق المشي للكبار، وشارك فيه عدد من كبار السن، إضافة إلى مشاركة الأسر المنتجة.

وبدأت فقرات الحفل بالبرنامج المسرحي بانطلاق الفعاليات المتنوعة بين إنشاد ومسابقات للأطفال والكبار، إضافة إلى تكريم العاملين والفائزين بالمسابقات. كما تم تكريم أشبال كرة القدم بنادي الموج لحصولهم على مراكز متقدمة.

وحضر حفل الافتتاح جمع من الأهالي والزوار، كما تم تنظيم فعالية المشي 60 دقيقة والبرنامج التوعوي المصاحب لها بمشاركة مختلف شرائح المجتمع.